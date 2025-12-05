Denise Rosenthal desata rumores de romance al mostrarse sin filtros con empresario

A más de un año de haber puesto punto final a su relación con Camilo Zicavo, Denise Rosenthal volvió a encender las alarmas del espectáculo al dejarse ver –sin ningún intento de pasar desapercibida– junto a Mauricio Noval, el empresario fitness que maneja dos gimnasios entre Chile y Perú.

La reaparición ocurrió durante el lanzamiento de una aplicación de entrenamiento, donde ambos posaron como si no les molestara en absoluto el revuelo que estaban a punto de generar. De hecho, Noval subió a Instagram una fotografía en la que aparece abrazado por Rosenthal y rodeado de rostros conocidos como Emilia Dides, Sammis Reyes y Austin Palao, dejando la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones.

La presencia de la artista no pasó inadvertida, especialmente después de las especulaciones que vienen circulando desde octubre, cuando la periodista Cecilia Gutiérrez avisó que: "No es raro ver a Denise subiendo historias a su Instagram, poniéndose fuerte, entrenando, y ahora sí que tiene personal trainer para ella solita". Y ojo: Noval, de 32 años, profesor de educación física y activo impulsor de gimnasios boutique en Santiago y Lima, se dedica casi exclusivamente a mostrar rutinas y vida saludable en sus redes.

Aunque ninguno de los dos ha salido a confirmar nada, el despliegue conjunto en un evento de prensa y sus coqueteos digitales ya tienen a medio mundo convencido de que aquí hay algo más que una simple amistad. ¿Nuevo romance a la vista? Todo apunta a que sí.

PURANOTICIA