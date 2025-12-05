Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Denise Rosenthal desata rumores de romance al mostrarse sin filtros con empresario

Denise Rosenthal desata rumores de romance al mostrarse sin filtros con empresario

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

La cantante reapareció en un evento fitness junto al empresario del rubro, reforzando las especulaciones de un supuesto romance que ya venían adelantando figuras del espectáculo.

Denise Rosenthal desata rumores de romance al mostrarse sin filtros con empresario
Viernes 5 de diciembre de 2025 14:00
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

A más de un año de haber puesto punto final a su relación con Camilo Zicavo, Denise Rosenthal volvió a encender las alarmas del espectáculo al dejarse ver –sin ningún intento de pasar desapercibida– junto a Mauricio Noval, el empresario fitness que maneja dos gimnasios entre Chile y Perú.

La reaparición ocurrió durante el lanzamiento de una aplicación de entrenamiento, donde ambos posaron como si no les molestara en absoluto el revuelo que estaban a punto de generar. De hecho, Noval subió a Instagram una fotografía en la que aparece abrazado por Rosenthal y rodeado de rostros conocidos como Emilia Dides, Sammis Reyes y Austin Palao, dejando la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones.

La presencia de la artista no pasó inadvertida, especialmente después de las especulaciones que vienen circulando desde octubre, cuando la periodista Cecilia Gutiérrez avisó que: "No es raro ver a Denise subiendo historias a su Instagram, poniéndose fuerte, entrenando, y ahora sí que tiene personal trainer para ella solita". Y ojo: Noval, de 32 años, profesor de educación física y activo impulsor de gimnasios boutique en Santiago y Lima, se dedica casi exclusivamente a mostrar rutinas y vida saludable en sus redes.

Aunque ninguno de los dos ha salido a confirmar nada, el despliegue conjunto en un evento de prensa y sus coqueteos digitales ya tienen a medio mundo convencido de que aquí hay algo más que una simple amistad. ¿Nuevo romance a la vista? Todo apunta a que sí.

PURANOTICIA