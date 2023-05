Denise Rosenthal aclara su alejamiento de redes sociales con potente mensaje: "Solo estoy intentando sanarme"

Hace algunos días, Denise Rosenthal contó que iba a alejarse de las redes sociales para cuidar su salud mental.

“Me voy por unos días, mi gentecita, estaré en México por un tiempecito. Trabajando. Y he decidido por mi salud mental desconectarme un poco de la presión de las redes sociales y de lo que eso implica en este momento de vulnerabilidad“, expuso hace casi un mes la artista.

“Estoy aprendiendo mucho, y sobre todo conociéndome y respetando mis espacios, mis procesos y mis tiempos. Cuidar de mí, implica poner límites y recibo su amor con mucha gratitud“, agregó.

Y durante este lunes, Denise aclaró su viaje a Norteamérica. “Subí en mis redes que iba a ir a trabajar por unos días a México, y que además las quería borrar por un tiempito…“.

“Aún no dimensiono que cualquier cosa que diga o haga siempre puede ser tergiversado o puede usarla a su antojo, como ‘noticia’. Solo estoy intentando sanarme y seguir trabajando por mis sueños y objetivos. Please, no crean que todo lo que diga la prensa, aquí estoy”, sostuvo.

Para cerrar, declaró que: “Y si estoy viajando un poquito más es por trabajo. E intento ser siempre honesta con mis procesos personales. Porque creo que hay que hablarlos y darles su lugar. Logremos que la empatía sea la moda“.

PURANOTICIA