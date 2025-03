Delegación de poderosa industria bollywoodense india llega a Chile en busca de nuevas locaciones

Con el objetivo de posicionar a Chile como un destino fílmico atractivo y competitivo para las producciones audiovisuales internacionales, el Ministerio de las Culturas y ProChile recibieron a una delegación bollywoodense -la industria cinematográfica de India-, compuesta por tres profesionales, quienes estarán hasta el 7 de marzo recorriendo las regiones Metropolitana, de Valparaíso y de Atacama.

Se trata del productor y escritor de cine indio, Vivek Singhania, reconocido por sus contribuciones tanto a Bollywood como al cine internacional, donde participó en Namastey London (2007) y coprodujo Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden (2012).

Le acompañan Sameer Dharmadhikari, actor en Bollywood y televisión, destacando en Raincoat (2004) y Prem Ratan Dhan Payo (2015), además de ser galardonado como Mejor Actor en los City Cine Marathi Awards 2019, y Sanjay M. Khanduri, director de Ek Chalis Ki Last Local (2007) y Kismat Love Paisa Dilli (2012), entre otras películas series para televisión y productoras de streaming, y que ha recibido premios en festivales de México y Nueva York.

El “FAM Trip to Chile from India” es la primera acción de la reactivación de la Film Commission Chile, instancia que será gestionada entre ProChile y el Ministerio de las Culturas. Esta tiene como objetivo consolidar el interés de productores internacionales en filmar en nuestro país, conectándolos con la industria audiovisual chilena y fomentando futuras coproducciones.

La visita de los profesionales indios a Chile se gestó durante el 2024 tras la realización del evento Chile Summit India de ProChile, en el contexto de la visita oficial realizada por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y 10 gremios multisectoriales, entre ellos el audiovisual.

Para Chile, India es un mercado muy relevante en su estrategia de diversificar destinos y la oferta que llevamos al mundo. Ambos países tienen vigente desde 2017 un Acuerdo de Profundización Comercial, precedido por un Acuerdo de Alcance Parcial desde 2007. Estos han permitido alcanzar en 2024 envíos totales a India por US$2.528 millones; y avanzar en exportaciones no cobre no litio, las que el año pasado llegaron a US$ 779 millones, un aumento de un 38% respecto al 2023, y la más alta desde 2007.

“Sabemos del impacto que las producciones indias pueden tener en la promoción de destinos internacionales. Esperamos que esta visita sea el inicio de una relación fructífera entre ambas industrias, y que pronto podamos ver producciones indias filmadas en Chile, promoviendo no solo nuestra identidad cultural, sino también el turismo, el desarrollo regional y el crecimiento de nuestra industria audiovisual”, dijo la ministra Carolina Arredondo.

A su vez, el director general de ProChile, Ignacio Fernández, destacó la reactivación de la Film Commission Chile “y poder concretar este viaje de familiarización con los ejecutivos de India es el primer hito de esta nueva instancia de promoción internacional. Chile no solo es un país de contrastes y belleza natural extraordinaria, sino también un territorio que ha conquistado espacios en la cinematografía mundial, desde el Desierto de Atacama hasta los bosques australes".

VISITA A REGIONES

Además de reunirse con autoridades y representantes gremiales para conocer los incentivos de grabar en Chile, y también acercar la industria audiovisual chilena a Bollywood, la delegación india visitará el miércoles 5 y jueves 6 de marzo diversas locaciones ubicadas en Viña del Mar y Valparaíso.

El viernes 7 llegarán hasta la Región de Atacama para recorrer el Mar de Dunas y la mina San José, donde estuvieron los 33 mineros atrapados en 2010, hecho que dio la vuelta al mundo y que posteriormente fue llevado al cine como una historia de resiliencia y supervivencia.

“Estamos deseando visitar algunos lugares en Chile y hoy nos hemos reunido con personas que están desarrollando políticas para una colaboración exitosa entre ambos países. Nuestra intención es traer algunos guiones excelentes a Chile y también estamos interesados en colaborar con guionistas para desarrollar historias que puedan rodarse en Chile y que, al mismo tiempo, tengan sentido comercial en India”, señaló Sanjay Khanduri.

Vivek Singhania agregó que es su primera vez en Sudamérica y que estoy muy ansioso poor poder visitar las locaciones, mientras que Sameer Dharmadhikari añadió que “realmente estamos entusiasmados de conocer y colaborar con los productores chilenos".

Finalmente, Alexandra Galvis, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Productores de Cine y Televisión añadió que “es un hito que muestra lo que se logra a través a un trabajo coordinado entre las instituciones. Han logrado establecer un marco claro de trabajo para, ojalá, poder llevar a cabo nuestra primera colaboración entre Chile e India".

