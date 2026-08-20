Del “sí, quiero” al quiebre: Gala Caldirola rompe con Luis Jiménez tras infidelidad con Coté López

El espectáculo nacional suma un nuevo capítulo tras confirmarse el fin definitivo de la relación entre la modelo Gala Caldirola y el exfutbolista Luis Jiménez, quienes estuvieron juntos durante casi cinco meses. El quiebre se produjo tras el inesperado regreso de la española a Chile, luego de haber residido apenas un mes junto al exjugador en Qatar, en medio de la polémica generada por una infidelidad de Jiménez con su exesposa, Coté López.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Caldirola rompió el silencio y compartió una fotografía del anillo de compromiso con el que el “Mago” le había pedido matrimonio durante un viaje a París. En su mensaje, la modelo abordó lo complejo que ha sido enfrentar públicamente la situación: “Sería más fácil ocultarlo, perdonarlo y no pasar por todo esto que, además, públicamente se siente humillante”.

Pese al dolor provocado por el quiebre, Caldirola enfatizó su decisión de priorizar su dignidad y no dar un paso atrás: “Otra mujer se hubiera quedado”, pero “pero yo elijo ser ese tipo de mujer que sí se atreve a darse el lugar que se merece”.

Asimismo, la modelo envió un mensaje a sus seguidores, dando luces sobre los motivos que la llevaron a hacer sus maletas y regresar a Chile: “Tú puedes, solo toma tus cosas, date el valor a ti misma que mereces y márchate de ese lugar al que realmente no perteneces”. Finalmente, concluyó de manera tajante: “no hay perdón que repare el daño cuando ya está hecho. Y nunca te arrepientas de ser una buena persona”.

EL MEA CULPA DE LUIS JIMÉNEZ

Horas después de las declaraciones de la española, Luis Jiménez publicó un extenso mea culpa en sus redes sociales, donde además desactivó la opción de comentarios. En el mensaje, el exfutbolista reconoció abiertamente su responsabilidad en lo ocurrido y descartó que existieran terceros a quienes culpar: “Quiero asumir públicamente algo de lo que soy completamente responsable. Traicioné la confianza y engañé a una persona que amo profundamente. No tengo excusas ni quiero justificar lo que hice. Tomé decisiones que le causaron un dolor que nunca debió venir de mí”.

En relación con su vínculo con Coté López, la madre de sus hijos, Jiménez descartó categóricamente cualquier posibilidad de un reencuentro amoroso: “No estoy enamorado de ella y tampoco tengo ningún sentimiento romántico hacia ella, no existe ni existirá una relación sentimental entre nosotros. Esa posibilidad está completamente descartada”.

A ello agregó que el contacto con su exesposa se limita exclusivamente a asuntos relacionados con sus hijos: “Por ser la madre de mis hijos, cualquier comunicación que exista será únicamente la necesaria y por los canales que correspondan”.

Finalmente, el exjugador dedicó unas palabras de disculpa directamente a Gala y a su entorno cercano, reconociendo el impacto que sus decisiones tuvieron tanto en la modelo como en sus respectivas familias: “Nada de esto cambia lo importante: lo que hice estuvo mal y la responsabilidad es solo mía. Quiero pedirle perdón a Gala y también a nuestras familias, que se han visto involucradas y afectadas por mis decisiones”.

Jiménez concluyó reconociendo que aún tiene por delante un proceso personal para reparar el daño causado, asegurando que sus acciones deberán respaldar sus disculpas: “Sé que pedir perdón no es suficiente. Esto no se repara con palabras. Me toca hacerme cargo, respetar sus tiempos y sus decisiones. De ahora en adelante, tienen que hablar mis actos. Perdón. Lo siento”.

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