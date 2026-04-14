Del éxito al desplome: “El Desestrece” se hunde en rating y enciende las alarmas en Canal 13

De promesa a tropiezo en tiempo récord. El programa “El Desestrece” pasó de celebrar un debut exitoso a enfrentar un verdadero escándalo con su segundo capítulo.

El espacio de Canal 13, liderado por el comediante Luis Slimming y conducido por Martín Cárcamo, no logró repetir el impulso de su estreno del 5 de abril y se desplomó en audiencia este domingo, generando preocupación dentro de la señal.

Durante su emisión en horario estelar, el programa simplemente no le dio buen resultado: terminó relegado al cuarto lugar con apenas 262.497 personas promedio por minuto online. Muy por debajo de sus competidores directos, como Atrapados 133 de Mega (590.238), Fiebre de Baile de Chilevisión (453.477), e incluso Televisión Nacional de Chile, que en ese bloque emitía Moisés y los 10 Mandamientos y Avenida Brasil y aun así lo superó.

Por si fuera poco, el golpe fue aún más duro. Según datos de Kantar Ibope, el espacio ni siquiera logró colarse entre los diez programas más vistos del día 12 de abril. Un resultado que enciende todas las alarmas considerando la expectativa que generó su estreno.

El elenco tampoco es menor: nombres como Pamela Leiva, Marcelo Valverde, Héctor Romero, Fran Medina y Karol Blum forman parte del proyecto, que en este segundo episodio además tuvo como invitada a Javiera Contador.

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