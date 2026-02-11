Del anillo al unfollow: el explosivo quiebre entre Yamila Reyna y Américo que sacude a la farándula

¡Se acabó el amor! Aseguran que la historia entre Yamila Reyna y Américo llegó abruptamente a su capítulo final.

Las alarmas se encendieron en redes sociales, ese termómetro implacable del espectáculo, cuando la actriz argentina dejó de seguir en Instagram al intérprete de "Te vas". Un gesto digital que en estos tiempos vale más que mil comunicados. Y eso que hasta hace nada ambos inundaban sus perfiles con fotos y videos juntos.

Pero el verdadero remezón vino con un mensaje que Reyna publicó en la misma plataforma y que no pasó desapercibido. La actriz escribió: "Si yo tuviera que pedirle perdón a alguien, sería a mi corazón. Le pediría perdón por no haber tenido la fuerza de marcharme de un lugar o de una persona cuando las señales eran tan claras". Una frase que muchos interpretaron como una confesión directa y sin filtro sobre el quiebre.

Como si fuera poco, la periodista Cecilia Gutiérrez fue más allá y destapó que el final no habría sido precisamente en buenos términos. Según reveló, todo se habría detonado tras un episodio puntual marcado por una reacción desmedida de Américo en medio de una discusión de pareja. Un momento que, al parecer, fue el punto de no retorno.

Lo más impactante es que hace apenas unos meses el panorama era completamente distinto. En octubre pasado habían anunciado sus planes de matrimonio, celebrando un año de relación. Y en enero se les vio más enamorados que nunca durante la presentación del cantante en el Festival de Olmué, donde las miradas cómplices y los gestos románticos parecían confirmar que estaban viviendo su mejor momento.

Hoy, en cambio, todo apunta a que esa historia quedó en el pasado. Del amor eterno al unfollow fulminante: así de rápido cambian las cosas en el mundo del espectáculo.

PURANOTICIA