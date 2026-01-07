Defensoría de la Niñez denuncia a Sergio Rojas por dichos sobre el hijo de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza

La polémica escaló a nivel institucional y ahora Sergio Rojas enfrenta un nuevo y serio conflicto, luego de que la Defensoría de la Niñez presentara una denuncia formal en su contra ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social, acusándolo de traspasar todos los límites al referirse públicamente al hijo menor de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza.

El organismo apuntó directamente a los dichos emitidos en diciembre pasado en el programa “Que te lo digo” de Zona Latina, donde el periodista no solo puso en duda el proceso de adopción del menor, sino que además insinuó que la pareja estaría “exponiéndolo” por motivaciones personales, desatando una ola de críticas.

En su declaración oficial, la Defensoría fue tajante y sostuvo que Rojas "realizó afirmaciones sobre el niño identificado con las iniciales B.A.V., refiriéndose a su origen y proceso de adopción, además de cuestionar públicamente decisiones que se circunscriben estrictamente al ámbito familiar". Un punto que, según el organismo, cruza una línea inaceptable.

La entidad fue aún más dura al señalar que este tipo de comentarios afectan directamente derechos fundamentales del menor, asegurando que vulneran "su dignidad, vida privada, honra, identidad y el principio del interés superior del niño", además de pasar por alto el rol protector que corresponde a la familia.

Pero la ofensiva no quedó solo en una denuncia. La Defensoría también ofició al Servicio Nacional de Protección Especializada para la Niñez y Adolescencia y al director del canal, solicitando que se evalúen eventuales medidas y se apliquen recomendaciones alineadas con la Guía práctica para periodistas con enfoque de derechos.

Este nuevo episodio se suma al conflicto ya instalado, considerando que Araneda y Vacarezza habían presentado previamente su propia denuncia ante el CNTV, acusando al comunicador de emitir comentarios que —según ellos— cuestionan injustificadamente sus decisiones familiares y exponen al menor en televisión.

PURANOTICIA