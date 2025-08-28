Defensa de Raffaella Di Girolamo presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema por sobreseimiento de Cristián Campos

Juan Pablo Hermosilla, abogado de la psicóloga Raffaella Di Girolamo, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema contra la sentencia dictada el 21 de agosto por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que sobreseyó al actor Cristián Campos por abuso sexual.

La información fue entregada por El Mercurio, que consigna que la acción está dirigida contra el fallo que decretó el sobreseimiento definitivo del actor, al no acreditarse su participación en los abusos sexuales por los que fue acusado en marzo de 2024 y que habrían ocurrido cuando Di Girolamo era menor de edad.

“Dicha resolución incurre en falsedades y abusos graves, pues si bien reconoce la existencia de un sumario legalmente tramitado, con práctica de diligencias, declaración del inculpado y pleno ejercicio de su defensa, concluye que no corresponde dar por acreditados los hechos ni su participación, limitándose a declarar la prescripción atendido el tiempo transcurrido desde la comisión de los mismos”, señala el escrito.

Añade que la resolución impugnada no solo vulnera normas internas, sino también obligaciones internacionales. Hermosilla señaló que “esperamos que el Estado cumpla sus compromisos internacionales y que esta resolución sea dejada sin efecto”. Es importante recalcar que la Corte no se pronunció sobre el fondo del asunto”.

