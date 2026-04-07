Decretan arresto nocturno por deuda de pensión alimenticia a Jean Paul Pineda

El Tribunal de Familia ordenó arresto domiciliario nocturno contra Jean Paul Pineda, en medio de la dura batalla judicial que enfrenta con su exesposa, la exchica reality, Faloon Larraguibel.

Todo esto, tras la demanda por pensión de alimentos que Larraguibel llevó hasta las últimas consecuencias.

La medida estima 15 días de reclusión nocturna luego de que se comprobara que el exfutbolista no cumplió con sus obligaciones económicas hacia los tres hijos que tienen en común. Un golpe judicial que vuelve a poner su nombre en el ojo del huracán.

Pero eso no es todo. El conflicto viene arrastrándose desde hace tiempo, luego de que la exYingo lo denunciara públicamente, acusándolo no solo de no pagar lo que corresponde, sino también de mantenerse completamente ausente en la vida de los tres niños: Luciana, Jean Paul y Augusta.

Cabe mencionar que además del arresto nocturno, se decretó arraigo nacional y la suspensión de su licencia de conducir, medidas que dejan en evidencia la gravedad del caso.

Por ahora, la resolución ya está en marcha y Pineda deberá acatarla sí o sí, mientras el proceso judicial sigue su curso.

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