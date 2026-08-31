Declaran culpable a Duane "Keffe D" Davis por la muerte de Tupac Shakur hace 30 años

Tras apenas 3 horas de deliberación, el jurado declaró a Duane Davis culpable del asesinato del rapero Tupac Shakur el 7 de septiembre de 1996.

Los hechos de este lunes se desarrollaron muy rápidamente.

Poco después de la presentación de los alegatos finales, el jurado declaró a Davis culpable de asesinato en primer grado con un arma mortal .

A continuación, se pidió a cada miembro del jurado que confirmara con un simple "sí" que ese era el veredicto acordado para Davis.

Duane "Keffe D" Davis, de 63 años, no cambió su expresión al escuchar el veredicto y fue escoltado fuera de la sala del tribunal por los agentes.

El tiroteo desde un auto que acabó con la vida de la superestrella del rap Tupac Shakur cambió el rumbo del hip-hop y lo elevó de figura emblemática del género a icono cultural.

Su asesinato se convirtió en uno de los grandes misterios de la cultura popular, con innumerables teorías pero sin arrestos hasta 2023 , cuando Duane "Keffe D" Davis fue acusado inesperadamente del asesinato del famoso rapero.

El caso del asesinato de Tupac se había estancado en gran medida hasta las declaraciones públicas del propio Davis, quien publicó unas memorias en 2019 en las que afirma que era pasajero del vehículo desde el que dispararon contra el auto de Tupac.

En el libro, cuenta que le dio el arma utilizada en el asesinato a su sobrino, Orlando Anderson, quien disparó contra el rapero.

Los abogados defensores argumentaron que el libro es ficticio, pero un juez dictaminó que podía presentarse como prueba en el juicio.

La policía alegó que Davis planeó el asesinato de Tupac, después de que su sobrino se viera involucrado en una pelea en un casino de Las Vegas.

Según la fiscalía, Davis, exlíder de la pandilla callejera South Side Compton Crips, era el "comandante en el lugar de los hechos" que "ordenó la muerte" de Shakur.

"Quisiera apelar este caso"

Justo antes de que la sala quedara vacia, el juez fijó la fecha de la sentencia de Davis para el 13 de octubre.

Mientras leía los pasos procesales que se realizarían, el acusado pareció interrumpir levantando la mano.

"Quisiera recuperar mis pertenencias", dijo, enumerando algunos objetos personales, incluido su teléfono.

Continuó: "Quisiera apelar este caso". El juez explicó entonces que esto podría ocurrir una vez concluida la sentencia. (Imagen: Steve Marcus / POOL/ AFP/ Getty Images)

PURANOTICIA // BBC MUNDO