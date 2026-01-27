“Debe ser un cuico ctm…”: Sebastián Roca denuncia brutal agresión en Pucón

Sebastián Roca, recordado ganador de la primera temporada de Mundos Opuestos, volvió a acaparar la atención pública tras revelar que fue víctima de una violenta agresión en Pucón, región de La Araucanía. El exchico reality, alejado de la televisión desde hace más de una década, dio a conocer el hecho a través de sus redes sociales.

El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular mediante la cuenta de Instagram Noticias Espectáculo. En las imágenes se observa cómo un sujeto se acerca primero al lado del copiloto y luego se dirige a la puerta del conductor, donde se encontraba Roca, intentando arrebatar violentamente el celular con el que grababa, mientras lanzaba una serie de insultos.

Desde el asiento del copiloto, la pareja del deportista reacciona con evidente sorpresa ante la agresión. Según relató el propio Roca, ambos creen que el atacante se encontraba en aparente estado de ebriedad, debido a su comportamiento alterado y fuera de control. Hasta ahora, se desconocen las causas que habrían motivado el ataque.

Tras el hecho, Sebastián Roca confirmó que dejó constancia en Carabineros y pidió ayuda para identificar al responsable. “Por favor, les pido a las personas que me siguen ubicar a esta persona que nos atacó recién en Pucón. Ya dejé constancia en Carabineros, espero encontrarlo pronto”, escribió en la descripción del video.

En otra historia agregó una frase que generó amplio revuelo: “Debe ser un cuico ctm… Pronto subiré fotos del video”.

El registro provocó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron su apoyo al exchico reality, quien alcanzó notoriedad televisiva no solo por su triunfo en Mundos Opuestos.

PURANOTICIA