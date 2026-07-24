De la mano de Ti West: Johnny Depp reaparece irreconocible en la Comic-Con para presentar su nueva película "Ebenezer"

Johnny Depp protagonizó una de las mayores sorpresas de la primera jornada de la Comic-Con de San Diego, al reaparecer completamente caracterizado como Ebenezer Scrooge para presentar el primer tráiler de "Ebenezer" (o "Ebenezer: A Christmas Carol"), la nueva producción de Paramount Pictures en asociación con Domain Entertainment, cuyo estreno en cines está previsto para el 13 de noviembre.

La actividad comenzó en el distrito Gaslamp de San Diego, frente a la tienda temática Scrooge and Marley. Tras la presentación de un coro que interpretó villancicos para recrear un ambiente navideño, Depp apareció de manera sorpresiva con maquillaje prostético, un abrigo negro y el tradicional sombrero de copa del personaje.

Durante cerca de 30 minutos, el actor permaneció completamente en personaje, interactuando e improvisando con el público que asistió al evento.

Al escuchar a la multitud congregada, Depp los increpó con el característico humor huraño de su personaje: "¿Acaso no tienen trabajo? Parece que les sobra mucho tiempo. Yo trabajo". Ante el saludo de un fanático que le deseó un buen día, el actor respondió fríamente: "¿Qué tiene de bueno?".

Más tarde, en el Hall H de la Comic-Con, se exhibió el primer adelanto oficial de la película, que marcará el regreso de Johnny Depp a una producción de gran presupuesto tras varios años alejado de los grandes estudios.

Sobre la oportunidad de interpretar esta nueva versión de Ebenezer Scrooge, el actor había señalado previamente que "realmente ha sido un privilegio extraordinario", además de revelar que la obra de Charles Dickens es una historia que lo ha mantenido "obsesionado desde que era un niño".

La cinta está dirigida por Ti West, reconocido por su trabajo en el cine de terror y por la trilogía "X", "Pearl" y "MaXXXine", con guion de Nathaniel Halpern.

Según sus responsables, la película buscará contar "la historia que no conoces" de Ebenezer Scrooge, apostando por una visión más oscura y psicológica que las adaptaciones tradicionales del clásico publicado en 1843.

La producción está a cargo de Emma Watts y contará con un elenco integrado por Ian McKellen, Rupert Grint, Daisy Ridley, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Ellie Bamber, Arthur Conti, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy y Tramell Tillman.

PURANOTICIA