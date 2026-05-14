De la "invisible" Quinta Vergara al Claro Arena: Jamiroquai regresa a Chile tras su show más polémico en TV

El anuncio del concierto de Jamiroquai para este 15 de septiembre en el Claro Arena no solo ha despertado la euforia de sus fanáticos, sino también el recuerdo de una de las mayores controversias técnicas en la historia del Festival de Viña. Lo que en 2018 debió ser una noche de gloria para el funk mundial, terminó en un informe de quejas enviado directamente a Londres.

Aquella noche del 22 de febrero, mientras Jay Kay y su banda desplegaban éxitos como Space Cowboy y Cosmic Girl, la transmisión oficial a cargo de Álex Hernández tomó un rumbo inesperado: las cámaras se quedaron en las graderías. El estilo del director priorizó las reacciones de la farándula y el público por sobre el virtuosismo de los músicos ingleses.

Las redes sociales estallaron en tiempo real contra la señal de Chilevisión:

“Podrían avisar al Alex Hernández que el show está en el escenario y no en los seudos artistas y ‘famosos’ que están en el público (...) he visto más a Queraltó que a Jamiroquai”, reclamaba entonces el usuario Carlos Arancibia.

Aunque el grupo bajó del escenario con dos Gaviotas bajo el brazo, el ánimo en el backstage era de total indignación. El equipo de los británicos no tardó en emitir un informe lapidario a sus representantes en el Reino Unido, calificando la experiencia como “bastante pobre” y cuestionando la idoneidad de la producción local.

Para los mánagers del grupo, el hecho de dividir la pantalla para publicidad o mostrar a comediantes locales en lugar de la banda fue calificado como algo “cercano a un desastre”.

Ante la ola de críticas, Hernández defendió su visión, la cual traía desde sus años en programas como Mekano:

“La crítica es bienvenida y respetada. Toda la transmisión está dedicada a darle espacio a la gente, protagonismo. Sabemos que ellos son los verdaderos generadores de contenido”, aseguró el director.

Sin embargo, en 2019, colaboradores de la transmisión como Carlos Martí confesaron la tensión que se vivió esa madrugada:

“Terminé a las 5 de la mañana hablando con él, porque nunca me habían puteado tanto. Yo lo hubiese mostrado más”.

Ocho años después de aquel "borrón" televisivo, Jamiroquai vuelve al país para reencontrarse con su audiencia en un formato que promete poner el foco exclusivamente en su música. El concierto se realizará este 15 de septiembre a las 21:00 hrs, y la venta de entradas comenzará este viernes 15 de mayo a las 10:00 hrs a través de Puntoticket. Esta vez, sin directores que interpongan al público entre el artista y su gente.

PURANOTICIA