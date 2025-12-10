De la crítica al elogio: Raquel Argandoña cambia radicalmente su postura sobre Catalina Days en Fiebre de Baile

La controversia sigue sacudiendo Fiebre de Baile. Hace solo unos días, Raquel Argandoña quedó en el centro de la polémica luego de lanzar un comentario que muchos televidentes calificaron derechamente como “gordofóbico” hacia Catalina Days, generando una avalancha de denuncias ante el CNTV.

"Si te sacas el vestido, te tienes que preocupar de que si te quedas con esa tenida levantarte la parte del calzón para que no salga el rollito, porque eso no se ve estético en televisión", fue la frase exacta de La Quintrala que incendió las redes y dejó a la audiencia furiosa.

Pero en un giro que nadie vio venir, la última presentación de Days en el programa terminó provocando un discurso completamente distinto de Argandoña, casi como si quisiera borrar el episodio de la semana anterior. Esta vez, la presidenta del jurado se deshizo en halagos hacia el dúo conformado por Catalina y Skar Labra.

"Era una canción muy lúdica, muy rápida y muy entretenida. Ambas la interpretaron muy bien", partió comentando Raquel sobre la rutina al ritmo de Aserejé, para luego lanzar un elogio que sorprendió tanto a los seguidores del programa de baile: "Quiero destacar principalmente el vestuario de ustedes, sobre todo Catalina, te ves preciosa".

