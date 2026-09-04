De la Copa Pistón a la Fórmula 1: Rayo McQueen celebrará los 20 años de la película «Cars» en el Gran Premio de Monza

Rayo McQueen será uno de los protagonistas inesperados del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, luego de que el famoso personaje de "Cars" fuera presentado en el circuito de Monza para conmemorar las dos décadas del estreno de la primera película de la saga.

El vehículo animado contará con un diseño inspirado en la máxima categoría del automovilismo y realizará una vuelta honorífica al histórico trazado italiano. Además, el auto de seguridad Mercedes-AMG utilizado durante el fin de semana también lucirá una imagen inspirada en "Cars".

La iniciativa forma parte de la colaboración entre Fórmula 1 y Disney, que busca acercar el deporte a nuevas generaciones a través de personajes reconocidos mundialmente.

"El éxito de nuestra asociación con Disney ha demostrado lo que es posible cuando dos marcas queridas a nivel mundial se unen en torno a una visión compartida de creatividad, narrativa y compromiso con los fans", señaló Emily Prazer, directora comercial de la F1.

La alianza contempla además una nueva línea de productos inspirados en "Cars", mientras que la campaña "Fuel the Magic" se extenderá durante 2027 y 2028.

Rayo McQueen, protagonista de la saga y campeón de siete temporadas de la Copa Pistón, contará con dos versiones durante su presencia en Monza: una corresponde a un vehículo a escala del personaje, equipado con luces de emergencia, que ya realizó varias vueltas al circuito; y la segunda se trata de un monoplaza de Fórmula 1 decorado con elementos característicos del auto número 95.

Uno de los pilotos que más entusiasmo mostró con la llegada del personaje fue Liam Lawson, quien aprovechó la oportunidad para fotografiarse junto al protagonista de la popular franquicia de Disney y Pixar.

Cabe recordar que la primera película de "Cars" se estrenó en 2006, con Owen Wilson como la voz de Rayo McQueen, y posteriormente tuvo dos secuelas: "Cars 2", estrenada en 2011, y "Cars 3", lanzada en 2017.

PURANOTICIA