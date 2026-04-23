De Hollywood a Santiago: Orlando Bloom aparece en Chile y desata ola de rumores

El arribo de Orlando Bloom a Chile no pasó desapercibido y ya está dando de qué hablar. El actor británico, mundialmente conocido por sus roles en “El Señor de los Anillos” y “Piratas del Caribe”, fue captado en el país en medio de un viaje que, lejos de estar ligado al cine, tiene otros intereses que ya están generando especulación.

La primera pista la soltó el restaurante Fukasawa ubicado en la capital de nuestro país, que no dejó pasar la oportunidad de presumir la visita del actor y le dedicó una historia en redes sociales. Pero eso no fue todo: según La Tercera, Bloom también habría pasado por las mesas del exclusivo Boragó este martes, encendiendo aún más la curiosidad sobre su paso por Chile.

¿Vacaciones, escapada o algo más? Lo cierto es que su presencia estaría vinculada a una campaña publicitaria, lo que deja en claro que no vino precisamente por amor al arte.

Todo esto ocurre en un momento movido para el actor, quien viene de estrenar en 2024 la película “The Cut” y de atravesar una bullada separación de la cantante Katy Perry, un quiebre que lo mantuvo en la mira de la prensa internacional.

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