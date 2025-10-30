¡De goleador a deudor! Revelan la millonaria cifra que Jean Paul Pineda debería pagar por pensión alimenticia

Parece que los días de gloria deportiva quedaron muy atrás para Jean Paul Pineda. El exdelantero de Colo-Colo, que alguna vez brilló en las canchas, vuelve a estar en el ojo del huracán —nuevaente por su lío legal—, según destapó el programa Que te lo Digo.

Primero fueron las quejas de vecinos por ruidos molestos y comportamientos que habrían alterado la paz del barrio. Luego, la denuncia por agresión a su pareja. Pero la lista de controversias no se detiene ahí: ahora Pineda enfrenta una deuda millonaria en pensión alimenticia, que ya habría llegado a los tribunales.

La abogada demandante, Lya Rojas, reveló que el exfutbolista adeuda cerca de 2 millones de pesos por la manutención de sus tres hijos con Faloon Larraguibel, su expareja y exparticipante de Yingo. Según los antecedentes, Pineda no habría pagado desde junio hasta octubre de este año, lo que motivó la notificación judicial.

Consultada en plena gala de Fiebre de Baile, Faloon prefirió guardar silencio ante las cámaras, evitando referirse al nuevo conflicto con su ex.

Mientras tanto, distintas fuentes aseguran que el futbolista se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario, sumando otro capítulo a una historia que parece no tener fin.

PURANOTICIA