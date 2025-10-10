De entrevistador a entrevistado: Sergio Rojas promete noche de confesiones sin censura en Only Fama

Sergio Rojas, conocido por no tener pelos en la lengua y por ser una de las voces más filosas del espectáculo chileno, vuelve a estar en el centro de la conversación.

El conductor de Qué Te Lo Digo, famoso por destapar secretos y dejar a medio mundo incómodo con sus revelaciones, esta vez será él quien esté bajo el fuego de las preguntas.

El polémico opinólogo fue invitado al programa Only Fama de Mega, donde Fran García-Huidobro y José Antonio Neme prometen hacerlo sudar con interrogantes que podrían sacarle más de una confesión. Una noche que, según se anticipa, tendrá más tensión que sus propias transmisiones.

A través de Instagram, el canal Mega señaló: "Rojas enfrentará las preguntas más incómodas y revisará los momentos más controversiales de su carrera, desde sus diferencias con figuras del medio hasta las críticas que ha recibido por su rol en programas de farándula. La lengua más filosa del espectáculo llega dispuesta a hablar sin censura y a decir lo que muchos callan".

Bajo esta misma línea, Rojas en sus redes sociales invitó a todos sus seguidores a ver este esperado capítulo del programa farandulero:



"Me invitaron al programa de hoy y acepté básicamente porque me gusta estar en lugares o con personas de las que hablo a diario. Básicamente, me gusta meterme en la boca del lobo. Me quemo, me quemo, me quemo. Para que lo vean hoy".

Cabe mencionar que hace pocos días Sergio Rojas recibió el reconocimiento de el mejor panelista/coanimador en los premios Cordillera.

