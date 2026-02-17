De “Dubidubidu” a la pantalla grande: Christell Rodríguez debuta en Disney y Pixar con esperado doblaje

La cantante chilena fue confirmada como parte de “Hoppers: Operación Castor”, la nueva producción animada que se estrenará el 5 de marzo en cines.
La carrera de Christell Rodríguez sigue en ascenso. Tras la viralización internacional de su single “Dubidubidu” —uno de los más escuchados en países como Japón— la artista nacional confirmó un nuevo e impactante paso en su trayectoria: será parte de una producción de Disney y Pixar para Latinoamérica.
Se trata de la película animada Hoppers: Operación Castor, donde la exintegrante de Rojo realizará un cameo y participará en el doblaje en español latino.
La noticia fue anunciada por la propia cantante a través de sus redes sociales, en una publicación conjunta con Disney Studios LA. “¡Con rima o sin rima, Christell en Hoppers se avecina! Nuevo cameo en #Hoppers: Operación Castor, la nueva película de #Disney y #Pixar. El 5 de marzo, solo en cines”, escribió.
En el registro compartido, se puede ver a la artista en pleno estudio de grabación, donde sorprendió al desprenderse del acento chileno y demostrar un sólido manejo del español neutro. Allí adelantó parte de la trama con una rima que marcó el tono lúdico del filme: “Una niña con una idea genial se mete de espía al mundo animal. Con todos los castores aprende a hablar y tiene una misión, el bosque va a salvar. Con Hoppers de Disney y Pixar la aventura va a empezar”.
Más tarde, la cantante reforzó el anuncio con otra cuña: “Muy pronto haré un doblaje para la nueva gran película de Disney y Pixar, Hoppers: Operación Castor. Prepárense para que vivamos esta aventura juntos, solo en cines”.
Aunque aún no se ha revelado qué personaje interpretará, el estreno está fijado para el próximo 5 de marzo. El anuncio generó una ola de felicitaciones en redes sociales, donde sus seguidores destacaron su perseverancia y el salto internacional que consolida su carrera más allá de la música.
