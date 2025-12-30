Danilo 21 termina de urgencia en la clínica y anuncia que deberá operarse: “Yo pienso que me hicieron brujería”

Alarma total entre los seguidores de Danilo 21. El creador de contenido y panelista de Primer Plano encendió las alertas luego de revelar que terminó de urgencia en una clínica tras sufrir una descompensación en plena grabación. Lo que parecía una jornada laboral normal terminó en vómitos incontrolables y un traslado exprés a un centro asistencial de la Región Metropolitana.

Fue el propio influencer quien destapó el episodio a través de Instagram.

"Yo pienso que me hicieron brujería. No sé gente qué me pasó, pero vomité un montón, vomité muchísimo. Así que esa es mi story time, qué vergüenza", lanzó en su canal de difusión.

Pero la cosa no quedó ahí. Con el correr de las horas, Danilo volvió a aparecer para aclarar que el susto tenía una explicación médica bastante más seria de lo que muchos pensaban. Tras una ola de exámenes, llegó el diagnóstico que lo obligará a pasar por el quirófano.

"Al final me tengo que operar, tengo cálculos en la vesícula. Eso fue lo que me hizo vomitar tanto hoy. Quedé mínimo común múltiplo, así que a la vuelta de Argentina tendré que ir al pabellón", confesó sin filtro.

Afortunadamente, el tiktoker aseguró que su estado mejoró gracias al tratamiento recibido en la clínica. "Estoy mejor, bastante mejor la verdad, con los remedios que me pusieron ayer a la vena, recuperándome también y nada, ahora tengo que esperar, me tengo que hacer unos exámenes más, me van a operar, se supone como en un par de semanas", explicó.

Pese al complejo escenario de salud, Danilo dejó claro que no piensa cambiar todos sus planes. Su viaje a Argentina sigue firme y pasará Año Nuevo junto a la familia de su pareja, Gonzalo, en Córdoba. Eso sí, con ciertas restricciones. "Me tengo que cuidar bastante del estómago, pero estamos mejor", cerró, asegurando que cuenta con el visto bueno médico, aunque bajo estrictas recomendaciones.

