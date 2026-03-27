Danilo 21 se refugia en el sur y dispara sin filtro tras dura polémica con Pablo Candia

En medio del huracán mediático que lo tiene en el ojo del huracán en Santiago, Danilo 21 decidió desaparecer del ruido capitalino y escapar directo a sus raíces.

El influencer armó maletas y se instaló en el campo de sus padres en Temuco, buscando aire, pero también preparando su defensa.

Desde la tranquilidad rural —y lejos de los sets de televisión—, el creador de contenido rompió el silencio a través de un íntimo vlog en YouTube, donde enfrentó de lleno las incendiarias acusaciones de su excompañero de panel, Pablo Candia.

La polémica estalló cuando Candia puso en duda incluso la enfermedad del padre del influencer, lanzando la grave acusación de que estaría “vendiendo una imagen falsa”. Un golpe bajo que Danilo no dejó pasar. "Con todo lo que pasó, ahora me da un poco de miedo. Me cuesta creer que exista gente que se atreve a cuestionar incluso un cáncer", confesó Danilo visiblemente afectado desde el sector 21 de mayo, en la comuna de Vilcún.

Pero lejos de quedarse en la victimización, el panelista de Primer Plano sacó carácter y dejó clara su postura. "Yo soy una persona de la Araucanía... crecí en el campo, tengo una familia que me quiere mucho, pero que no le gustan las redes sociales. Si yo conté alguna vez lo que vivía con mis papás, es para demostrar una realidad que vive mucha gente, para inspirar, pero jamás fue con la intención de victimizarme", lanzó el Tiktoker.

Acompañado de su pareja y sus mascotas, Canela y Fifona Esponjosa, Danilo aseguró que los ataques no han hecho más que fortalecerlo. "Lejos de derrumbarme, me vuelve más fuerte y me hace protagonista de la envidia de otros. Mientras mi trabajo les gusta a ustedes y enorgullezca a mis seres queridos, yo no necesito la aprobación de nadie más", cerró.

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