Danilo 21 revela su suspensión de Primer Plano y lanza dura acusación: "Me parece grave e injusto"

El escándalo al interior de Chilevisión sigue sumando capítulos, y esta vez fue Danilo 21 quien decidió romper el silencio.

El influencer y panelista confirmó que fue apartado de Primer Plano, en medio de una polémica que ya salpicó a varios rostros del espacio y que, según él, está lejos de ser como la pintan.

A través de sus redes sociales, el comunicador enfrentó de lleno los rumores que lo mantienen fuera de pantalla junto a Cecilia Gutiérrez y Pablo Candía, desmintiendo las versiones que hablan de actitudes conflictivas y apuntando directamente a lo que considera un manejo injusto desde el canal.

Luego de días en que su ausencia encendió todo tipo de especulaciones, Danilo optó por hablar claro —o al menos su versión— sobre lo que realmente ocurrió tras la tensa reunión de pauta del domingo pasado.

"Efectivamente, me suspendieron de Primer Plano. Eso es lo que puedo decir por ahora", reconoció, dejando entrever que hay más detalles que, por ahora, no puede revelar.

Pero lo más incendiario vino después. El influencer no se guardó nada al referirse a las acusaciones que habrían circulado internamente, apuntando a una supuesta amenaza que, asegura, jamás existió.

"Se me involucró en una amenaza a una compañera, algo que no es real. Tengo testigos de que esto no fue así", disparó el TikToker.

Además, cuestionó duramente la forma en que se tomó la decisión de suspenderlo, asegurando que nunca le dieron espacio para defenderse. "Nadie me preguntó, de hecho, si esto fue real. Para mí, todo lo que pasó la semana pasada me parece grave e injusto", afirmó, elevando aún más la tensión.

En medio de todo, también dejó ver el lado más personal del conflicto, asegurando que no ha sido fácil enfrentar esta situación en solitario: "De verdad, les agradezco muchísimo el apoyo. Uno se siente muy solo y que uno está luchando contra la corriente".

Mientras su futuro en la televisión sigue en el aire, Danilo ya marca distancia y apuesta por seguir creciendo fuera de la pantalla chica. "Nos seguiremos viendo en mi podcast, en July, en el bar de Fiebre de baile y quién sabe... a lo mejor en otra parte", lanzó.

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