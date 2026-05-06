Danilo 21 enciende las alarmas: de la farándula a la clínica tras dura crisis de salud

Danilo 21 dejó a todos sus seguidores pendientes a su Instagram, pero no por uno de sus habituales destapes faranduleros, sino por algo mucho más inquietante: imágenes desde una clínica en plena capital.

En el registro, el opinólogo apareció tendido en una camilla, con una vía en el brazo y acompañado por su pareja. El escenario encendió de inmediato las alarmas entre sus seguidores, que no tardaron en inundar las redes con mensajes de preocupación.

Ya de vuelta en casa, el rostro de espectáculos soltó la bomba: venía arrastrando una fuerte crisis de cálculos renales desde el domingo, un cuadro que lo dejó completamente fuera de combate.

"No paró. No podía dormir. Por eso terminé en la clínica", lanzó, dejando en claro que la situación fue límite. Pero eso no fue todo: también confirmó que tendrá que pasar por el quirófano para enfrentar el problema de raíz.

Danilo 21, entonces, se prepara para entrar a pabellón más pronto de lo que muchos imaginaban.

"Hoy estuve en la clínica. Casi me fui para el otro lado. Estuve muy mal. Muy enfermo. Anoche falté al VAR porque no podía más conmigo mismo. Por suerte ya estoy mejor. Me dieron remedios. Yo tengo cálculos (renales) y me los tengo que operar. El problema es que estaba esperando que bajara mi carga laboral para poder operarme. Ya el miércoles (hoy) es mi último día en CHV (...) Por suerte ya estoy mejor y ya prontito me voy a operar", compartió.

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