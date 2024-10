Daniella Chávez anuncia demanda contra Daniela Aránguiz por polémicas declaraciones

En una nueva polémica se está viendo involucrada Daniela Aránguiz, esta vez con la ex chica Playboy Daniella Chávez, quien presentará una demanda en su contra.

Esto, a raíz de unas declaraciones de la panelista de «Sígueme», quien señaló que la ex conejita se dedicaba a ser dama de compañía.

“La señora Daniela Aránguiz se acaba de ganar una demanda por injurias de mi parte. Que no le digan que no le avisé”, escribió Chávez en Instagram.

De igual forma, sostuvo que "he visto que han estado hablando demasiado en todos los programas de farándula de las mujeres que hacen venta de contenido que prácticamente las tratan como si fuera lo peor".

"Muchas de las que han hablado se les olvida que comenzaron mostrando el colaless también, pero que ahora la vida les dio otra oportunidad y que bueno, qué bacan que las tomaron”, agregó Daniella Chávez.

Y sostuvo que “muchas no lo hacemos no porque es lo único que podemos hacer, sino porque habría que ser loca si te va bien haciendo una cosa y dejar de hacerlo por el qué va a decir la gente, y la gente habla y a mí no me importa, que hablen lo que quieran mientras yo sigo facturando... pero me da lata que la mujer sea así”.

“Y soy feliz y orgullosa, porque todo lo que tengo me lo he ganado yo con mi esfuerzo; ningún hombre ha venido a mantenerme, todo lo que tengo no es gracias a otra persona. Yo voy a defender siempre a las mujeres que hagan lo que se les dé la gana, porque somos libres y cada una puede hacer lo que quiera”, agregó.

LA RESPUESTA DE ARÁNGUIZ

Tras estas palabras, Aránguiz respondió diciendo que "creo que hubo un malentendido entre Daniella Chávez y yo. La verdad es que de repente uno se deja llevar por las cosas que lee en páginas".

"Quiero aclarar que ella me contó que esa información era falsa, así que como soy bien mujer para mis cosas, le pido las disculpas correspondientes, porque quizás le debí preguntar antes de decir que, al parecer, ella se dedicaba a ser dama de compañía sin afirmar nada, claramente”, sostuvo.

Finalmente dijo que "lo siento mucho, Dani. No fue mi intención herirte. Besos, preciosa, y es una pena que usen la imagen de las personas".

