Daniella Campos se lanza contra Pamela Díaz: "Como dueña de casa es muy mal educada"

Un nuevo episodio tuvo el cruce entre Pamela Díaz y Daniella Campos, a raíz del escándalo de Denisse Campos en un restobar de Viña del Mar la semana pasada.

Cabe recordar que cuando el panel de «Hay que decirlo» abordaba el tema, la «Fiera» emplazó a Daniella por los dichos en contra de su hermana Denisse.

“Te lo digo en tu cara. Cuando uno no tiene relación con una persona de su familia por 20 años, siento que cuando tú hablas de ella te alimentas de esto porque, al final, sabemos cómo es”, le indicó Díaz en ese minuto a Campos.

Este encontrón fue consultado por el programa «Que te lo digo» a Daniella Campos, quien apuntó nuevamente en contra de la animadora de Canal 13.

“En el momento me molestó, me ofusqué, porque cómo opinas de la familia de otro cuando tienes la ca... en la tuya, y fue lo que le dije a la Pamela”, comenzó.

Luego sostuvo que "le traté de explicar que yo trabajo en esto, que es lógico que me van a preguntar y se lo dije ayer: si puedo hablar hoy día de ti, es porque cuando me toca a mí tengo los ovarios de sentarme y poder contestar".

También dijo que "de partida, ¿para qué me invitan? Si la conductora del programa no me quiere ni mirar, no me saludó, me tiró indirectas, trató de decir cosas igual que la vez anterior que fui de invitada. Yo no he ido a meterme a su casa, no me metí por la ventana ni por la puerta de atrás, a mí me invitaron".

Finalmente, Daniella Campos expuso que Pamela Díaz, "como dueña de casa es muy mal educada. Para la otra voy a pensar si voy o no voy”.

PURANOTICIA