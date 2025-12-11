Daniella Campos rompe el silencio y acusa la existencia de una “mafia televisiva”: asegura vetos de reconocidos rostros

Tras una serie de episodios que la habrían dejado fuera de pantalla a último minuto, Daniella Campos decidió hablar sin filtros. La periodista encendió la polémica al denunciar una presunta “mafia televisiva” que, según afirma, la ha marginado repetidamente de distintos programas, apuntando directamente a figuras como Raquel Argandoña, Hugo Valencia y Pamela Díaz.

Las declaraciones surgieron durante una conversación en el pódcast “Amiga, ¿supiste?”, donde la también ex participante de “El Internado” repasó los obstáculos que —según relató— han frustrado su retorno estable a la televisión.

Campos recordó, por ejemplo, la oportunidad que tuvo para integrarse a “Noche de Suerte” en TV+ como reemplazo de Claudia Schmitd.

“Me invitaron (...) y me bajaron de TV+, del reemplazo”, relató, asegurando que tiene “la seguridad absoluta que Raquel tiene que ver con mi salida”.

Pero eso no es todo, ya que la comunicadora sostuvo que estos episodios se han repetido en distintos canales. Afirmó que recientemente también fue considerada para un reemplazo en Zona de Estrellas.

“Me llamaron para el reemplazo en Zona de Estrellas porque Paula Escobar se iba a ausentar 11 días”, explicó.

Sin embargo, la historia habría terminado de la misma manera: “Me confirmaron el viernes y el día lunes, una hora antes de irme al canal, me bajaron del reemplazo”, aseguró.

Al ser consultada por el posible responsable, lanzó con ironía: “Hugo Valencia, al parecer. Dicen que se llama Hugo Valencia”.

Y la lista, según ella, sigue creciendo. Campos afirmó que tampoco puede acceder a espacios donde participe Pamela Díaz: “Y donde Pamela Díaz tampoco puedo llegar... si Pamela tampoco me quiere. Ahora es la mafia televisiva, no las personas que sirven para los programas”, sentenció.

Pese a todo, la periodista aseguró que no piensa bajar los brazos.

“Mientras tanto, me seguirán bajando, pero siempre habrá un espacio para quienes dicen la verdad”, declaró, dejando claro que no está dispuesta a silenciarse.

Finalmente, adelantó que ya recibió una nueva propuesta laboral para otro reemplazo y que además prepara su propio podcast.

