Daniella Campos nuevamente lanza duras palabras contra Carla Ballero en medio de su hospitalización: "Buena persona no es"

Daniella Campos nuevamente hizo duras declaraciones sobre Carla Ballero, quien recordemos se encuentra actualmente internada en la Clínica RedSalud Vitacura por una grave neumonía.

Tras la ausencia de Carla en el programa Sígueme, que generó la preocupación de sus compañeros, por sufrir una insuficiencia respiratoria grave producto de una infección bacteriana, Daniella no guardó silencio y se refirió nuevamente a la actriz.

En el último capítulo del podcast "Juzgamos y nos funamos", la panelista de Zona de Estrellas, calificó a Ballero como “una mala persona”, que estafó y robó a quienes intentaron ayudarla.

“Buena persona no es. Una persona que ha ido por la vida estafando a quienes han intentado ayudarla, robándoles, mintiendo de forma constante y sin ser capaz de reconocer nada en su vida, para mí es una mala persona”, manifestó Campos.

Luego, la exMiss Chile recordó una antigua disputa con Raquel Argandoña, la cual comparó con la situación de Ballero.

“Si ustedes vieran lo que vi yo, no se levanta más la Raquel. Es como… una Carla Ballero, que no se pudo levantar más”, expresó.

Sin embargo, después expresó su preocupación por la situación de Ballero, ya que tiene tres hijas.

“Que se recupere la Carla Ballero, porque tiene tres hijas y eso es lo único que me preocupa”, recalcó Daniella.

CAMPOS ACLARA SUS PALABRAS DICHAS EN ZONA DE ESTRELLAS

Finalmente, Daniella aclaró que no conocía la gravedad de la situación cuando emitió sus primeros comentarios, de ella, donde la trató de mentirosa y estafadora, y dijo que: “Eso no me hará cambiar de opinión”.

“Para mí que una persona esté enferma no la transforma en buena persona. Yo soy honesta. Es una persona que ha estafado, que ha robado, es la opinión que tengo de una persona pública, que en ese minuto no estaba en la posición que se encuentra hoy”, informó Daniella Campos.

