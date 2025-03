Daniella Campos en picada contra Raquel Argandoña por filtrar embarazo de Melina Noto y Pangal: “Exsuegra despechada”

Los coletazos luego de que Raquel Argandoña filtrara el embarazo de Melina Noto y Pangal Andrade no paran, y ahora fue Daniella Campos quien se lanzó con todo contra la comunicadora.

“Yo les voy a decir algo... me guardé toda una semana esta cuestión. Lo primero, es que Raquel Argandoña nunca le ha dicho ‘Pangui’ a Pangal; la que le dice ‘Pangui’ es Melina Noto”, comenzó expresando molesta en “Zona de Estrellas”.

Bajo este contexto Campos también criticó la visita al panel del programa de Mega “Only Fama”, donde no se le cuestionó, ni muchos menos confrontó a Argandoña. “Viene Raquel Argandoña, se sienta en un panel, que además cobra plata, pero cobra plata cuando no hay ninguna persona que le vaya a hacer una sola pregunta que valga la pena, porque qué pobre panel (el de) Only Fama: me dio tristeza la entrevista a Raquel Argandoña”, arremetió.

“Fran, una pregunta, y Paula Escobar, otra pregunta, y sería todo; el resto fue hacerle un queque a Raquel Argandoña, y así cualquiera se va a sentar por ese monto de plata”, añadió Daniella.

“Le dijo ‘Pangui’ porque está molestando a Melina Noto, la ninguneó, además”, continuó Campos con sus descargos, donde agregó que “tengo la impresión, de esto no estoy segura, pero tengo la impresión que esto fue una tapada a Raquelita Calderón, quien habría sido la verdadera persona que le habría contado a Raquel Argandoña, porque por algo la defiende entrando en esa entrevista”.

“Y conociendo a Raquel Argandoña, todo lo que dijo y cómo lo dijo, fue para molestar a Melina Noto, a hacerle daño a la relación con Pangal y a defender la suegra despechada... Porque eso es lo que fue: una exsuegra despechada”, concluyó.

PURANOTICIA