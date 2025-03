Daniella Campos desmiente a Denisse y niega existencia de una supuesta tercera hermana: “Es parte de los delirios”

Una nueva polémica envuelve a las gemelas Campos, luego de que Denisse anunciara que interpondrá una querella por difamación e injuria en contra de Daniella, situación por la que asistió al panel de “Only Fama” de Mega.

En dicha instancia, la gemela impactó al revelar que se encuentra en la búsqueda de una tercera hermana, a quien no conoce, pero ansía que un encuentro se haga posible entre ambas, situación por la que Daniella salió al paso, desmintiéndolo tajantemente.

“Lo desmiento con todas las letras, no tengo ninguna hermana, nunca he estado con Nicolás Massu, nunca le he robado una guagua y nunca he tenido una tercera hermana”, expresó en conversación con “Que te lo Digo” de Zona Latina.

En esta línea, la periodista agregó que “creo que es parte, insisto, de los delirios... igual hasta lo dudé, llamé a mi mamá ¿ mamá, de qué me perdí?”.

“¿Qué te puedo decir? Sin comentarios”, concluyó Daniella, lo que dejó estupefactos a los panelistas del espacio, situación que Antonella Ríos calificó como “surrealista”.

