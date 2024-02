Daniella Campos desclasificó que Iván Zamorano no la dejó ser Jurado del Festival de Viña: Tampoco quería que se presentara a Miss Mundo

La exmodelo y panelista del programa “Sígueme” de TV+ Daniella Campos, desclasificó todas las restricciones que le impuso el exfutbolista Iván Zamorano, cuando ambos eran pareja, y que incluso, terminó en una ruptura.

Esta conversación se dio, cuando Campos recordó que la habían ofrecido ser parte del jurado del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, pero ella lo tuvo que rechazar por expresa orden de Iván Zamorano.

“Me acuerdo que yo había salido Miss Chile, para el año 98′ o 99′, Mega tenía ese año, era el primer año que lo tenía si no me equivoco, y me llamaron para ser jurado de Viña y también me llamaron para ser rostro de una marca de auto, me pasaban el auto todo el año y me dijeron (Zamorano) que no, no me dejaron venir a Chile”.

Por otra parte, aseguró que “Yo venía de haber estado un mes afuera, yo vivía allá (en Italia). Yo era más chica, hay veces que había cosas que yo no las veía anormal que a lo mejor ahora a mis 47 años las vería de otra forma. Pero, yo era súper chica, venía de estar un mes en Sudáfrica”, recordó.

Por otra parte, al recordar que, si alguna vez la habían pateado por desobedecer a Zamorano, Campos aseveró que, si pasó, en una oportunidad: “En Miss Mundo también me dijeron que no. A mí me patearon cuando me presenté a Miss Mundo. Si poh, me pateó, él volvió conmigo cuando me fue bien. Quizás si no salía entre las diez no me iría ni a buscar. Te lo juro por Dios”.

