Daniella Campos arremete sin filtro contra Camila Andrade

Una declaración impactante protagonizó Daniella Campos en contra de Camila Andrade. La escena quedó registrada en un video que el panelista del programa Que te lo digo de Zona Latina subió a sus historias de Instagram, donde la ex Miss Chile no tuvo reparos en disparar sin piedad contra la participante de Fiebre de baile.

Sandoval presentó el momento diciendo: “Aquí estamos con Daniella, nuestra Miss Chile, Miss Mundo, que se vienen cositas”. De inmediato, Campos se levantó de la mesa para luego comenzar a modelar en plena calle.

“Estás guapísima, nuestra Miss América, cuarta Miss Mundo… no, divina, divina amiga, guapísima, escultural… ¡Aprendan Miss Chile!”, lanzó Sandoval.

“Aprende Camila con el título”, dijo Daniella haciendo el gesto de una banda, para rematar sin filtro: “Ah, no ven que el único título que tiene es ‘Soy amante’… Paaabre”, clara alusión al comentado romance de Camila Andrade con Francisco Kaminski, exesposo de Carla Jara.

La reacción fue inmediata. “¿Por qué tanta maldad?”, preguntó Sergio Rojas tras escuchar la frase. Campos respondió: “Porque ella fue mala conmigo primero”.

El conflicto se remonta a un episodio de La Divina Comida (CHV), donde Camila Andrade habló de su participación en Miss Mundo 2013, certamen en el que representó a Chile sin lograr avanzar de la primera ronda.

Durante la conversación, el chef Carlos von Mühlenbrock recordó el destacado desempeño de Daniella Campos en Miss Mundo 1998. “A la Daniella Campos le fue muy bien en el Miss Mundo, en algún momento, cuando era polola de Zamorano”, comentó.

Andrade y la comediante Jani Dueñas —voz en off del programa— bromearon con la referencia. “Parece… ¡Es que yo soy de otra generación, poh, Carlos!”, dijo Camila. “¡Te fuiste a la prehistoria!”, agregó Dueñas. “¡Recoge ese carnet, que está ahí abajo!”, remató Andrade.

