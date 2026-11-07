Daniela Vega despide al cineasta Sebastián Lelio: "Hasta siempre, amado zebra"

La actriz Daniela Vega, protagonista de Una mujer fantástica, película dirigida por Sebastián Lelio que obtuvo el Oscar a Mejor película de habla no inglesa en 2018, despidió al cineasta con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, donde recordó la amistad y los años de complicidad que compartieron.

"Te amo, Sebastián Lelio”, publicó la actriz en Instagram junto a una fotografía en la que aparece con el cineasta: “Amo esta foto, y este momento. Y todos los que hemos vivido, amigo de amor y compromiso. De ojos prístinos y manos acogedoras. De palabras oportunas, bromas de risa cerebral", agregó.

"Años que convertimos en intimidad. Cómplices fuimos de nuestros ojos ante todo lo que nos hizo debutar en nosotros mismos tantas, todas las veces", agregó.

Destacó, además, “los poemas que nos recitamos el uno al otro. Por esos versos que leímos, vimos, deshilachamos cada vez que nos asíamos a la fugacidad de las horas".

Finalmente, agradeció las largas conversaciones y los momentos compartidos, cerrando su despedida con una frase dedicada especialmente al director: "Hasta siempre, amado zebra".

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