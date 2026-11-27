¿Qué tienen en común una antropóloga forense, un taxista ante una decisión imposible, una asamblea imaginaria y los personajes de 31 minutos? Todos forman parte de las muchas maneras en que el teatro chileno mira el presente y revisita su historia. Esa diversidad de miradas, formatos y generaciones tendrá un lugar protagónico en la 34ª edición del Festival Internacional Teatro a Mil, que se realizará desde el 3 al 24 de enero de 2027.

La programación nacional entrelaza la trayectoria de artistas y compañías reconocidas con nuevas búsquedas escénicas: el teatro documental convive con la sátira política; las marionetas, con la danza; y las preguntas sobre la memoria, la identidad y los vínculos humanos, con el humor y la imaginación.

La directora general de Fundación Teatro a Mil, Carmen Romero, declaró que "la programación chilena del Festival Teatro a Mil 2027 muestra la enorme vitalidad de nuestra creación escénica. Nos invita a reencontrarnos con artistas que han marcado nuestra historia y a descubrir voces que están renovando el teatro, la danza y los lenguajes desde distintos territorios. Queremos que el público se emocione, se sorprenda, se ría y se haga preguntas. Los invitamos a vivir la experiencia irrepetible de encontrarnos frente a frente a través del arte".

TRAYECTORIAS QUE DIALOGAN CON EL PRESENTE

Entre las propuestas destacadas está "Los huesos", creada y dirigida por Manuela Infante, interpretada por Marcela Salinas y con música original de Matthew Herbert. Nacida de conversaciones con una antropóloga forense, la obra aborda la violencia política y el terrorismo de Estado y se presentará del 22 al 24 de enero en Matucana 100. También regresa "Los invasores", de Egon Wolff, bajo la dirección de Marcelo Leonart y con Paulina Urrutia en el elenco. Estrenada originalmente en 1963 bajo la dirección de Víctor Jara, la pieza se verá desde el 14 al 16 de enero en el Teatro Nacional Chileno.

La tradición teatral se revisita también en "La casa de Bernarda Alba", dirigida por Rodrigo Pérez, con Claudia di Girolamo en el elenco y en "El vicio absurdo", texto de Roberto Baeza en que la actriz interpreta a Virginia Woolf. A ellas se suma "Una lucha" contra, de Pablo Manzi, dirigida por también por Rodrigo Pérez junto a la compañía Ictus, y Feos, de Guillermo Calderón, con marionetas dirigidas por Aline Kuppenheim.

El humor tiene un espacio propio con "31 minutos: Romeo y Julieta" y "31 minutos: Don Quijote de 31 minutos y Aplaplac", ambas dirigidas por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, programadas entre el 19 y el 24 de enero en Teatro CA660. Desde otras claves, "Wuñelfe: Lucero del amanecer", de Ricardo Curaqueo, propone una experiencia escénica inspirada en la cosmovisión mapuche.

LAS NUEVAS PREGUNTAS DE LA ESCENA

Entre los estrenos de esta edición del Festival figura "Sumūd", escrita e interpretada por Lina Meruane y dirigida por Andrea Giadach. La obra imagina una asamblea de intelectuales y estudiantes de la Universidad de Columbia a propósito de la detención de un activista palestino y pone en escena debates sobre resistencia y comunidad. Tendrá su estreno mundial en el Teatro La Memoria, del 8 al 10 de enero.

La convocatoria abierta de Fundación Teatro a Mil incorporará otras 15 propuestas, escogidas entre 150 postulaciones. "Azul", de Apolo Vidal, transforma una pérdida familiar en una reflexión íntima sobre el duelo y la posibilidad de cumplir un último deseo; estará del 7 al 9 de enero en el Espacio Patricio Bunster de Matucana 100. "El Cala", tragicomedia del Colectivo Compañía dirigida por Mario Avillo, sigue el recorrido de un taxista que vacila entre un acto heroico y un delito; se presentará en el Teatro UC en las mismas fechas.

La selección también abre espacio a múltiples formas de narrar: "El beso de Rock Hudson" revisa con humor y ternura las memorias del VIH/SIDA en Chile; "Gabriela" reinterpreta la figura de Gabriela Mistral mediante recursos audiovisuales; "Jamás visto" recurre a la sátira para abordar la democracia y el fascismo; y "Robot: ecos neurodivergentes" explora la neurodiversidad desde el encuentro entre teatro y danza. La tertulia del trueque incorpora murga y música en vivo.

La diversidad de lenguajes se amplía con "Exhumar" y "Sillas musicales", en danza; "Cabeza de Elefante" y "Ser o no ser… de Cartón", en el trabajo con marionetas; y "Escuela de Payasos" en el circo.

El Festival Internacional Teatro a Mil 2027 reunirá más de 90 obras nacionales e internacionales. Es presentado por Escondida | BHP y Fundación Teatro a Mil, con apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y auspicio de Caja de Compensación Los Héroes.

PREVENTA HASTA EL 31 DE OCTUBRE

Las entradas tienen un 30% de descuento hasta el 31 de octubre, o hasta agotar stock, en teatroamil.cl y Ticketplus. Las personas afiliadas a Caja Los Héroes cuentan con un 40% de descuento hasta esa fecha y, posteriormente, con un 25%, hasta agotar stock. La cartelera completa, con fechas, horarios y sedes, está disponible en teatroamil.cl.

(Imagen: Johan Karlsson)

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