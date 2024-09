Daniela Colett revela por qué terminó su romance con Luis Mateucci

Durante su participación en ¿Ganar o Servir?, el romance entre Luis Mateucci y Daniela Colett fueron una de las relaciones más destacadas del encierro. Aunque el modelo argentino confesó que la relación con Colett surgió en parte debido a su ruptura con Daniela Aránguiz, pero aun así la situación podría haber cambiado. Según reveló la brasileña, ambos habrían salido del reality en una relación oficial, "pololeando", dijo.

"Nosotros salimos de pareja, me pidió pololeo adentro", reveló la exesposa del futbolista Eduardo Vargas. Pero esta relación parece haber durado bastante poco, puesto que días después de que finalizaran las grabaciones del reality de Canal 13 terminaron su noviazgo.

‘’Salimos como pareja, me vine a Brasil y él a Chile. Cuando yo empecé a ver los capítulos y vi que pasaron muchas cosas al principio, que no eran exactamente así como se vio, me molesté demasiado. Lo llamé y le corté", contó Daniela Colett.

Además agregó que "Imagina estar viendo esas cosas que estaba hablando de mí. Que estaba conmigo por despecho, es algo que no se dice a una mujer, me dolió, me molestó", expresó.

