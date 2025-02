Daniela Chávez trata de "poco hombre" a Pollo Castillo tras dichos de ella en visita de influencer Speed

La influencer, Daniela Chávez, a través de su cuenta de TikTok contó su versión sobre lo sucedido durante la visita del famoso streamer, Speed, a Chile. Recordemos que este evento revolucionó a sus fanáticos nacionales y a la vez fue muy criticado Pollo Castillo -quien estaba a cargo de mostrar al estadounidense partes de la capital- por la mala organización de tal.

Tras esto, Pollo habló y dió las explicaciones por los malos comentarios que surgieron en redes sociales por la mala gestión.

Según Daniela, el creador de contenido chileno, Castillo, dijo que no sabía que Chávez estaría también en el evento organizado para la visita de Speed, y ahora la influencer contó toda la verdad.

“No había tenido tiempo para hablar sobre lo que pasó con Speed en Chile. Yo no iba a hacer esto, pero como vi a Pollo Castillo lavándose las manos y dejándome mal,no me queda de otra que hablar y como siempre me caracterizo, con la verdad”, expresó.

“Pollo dijo que no sabía que yo iba a estar arriba de esa micro, cuando se subió Speed, y no tenia idea de mi participación, loencuentro que es de poco hombre no decir que sí sabía, que le faltaron (hace gesto de ‘huevos’) para reconocer”, agregó.

“Una semana antes me contactaron para saber si yo quería participar y ser parte de esto, yo acepté y dentro de esa semana tuvieron una reunión, la producción con Pollo Castillo, donde confirmaron mi participación”, sentenció.

Luego, la modelo continuó diciendo: “Ellos me contactaron diciéndome que iba a estar una micro afuera de La Monedaesperando a Speed, pero por temas de logística tuvimos que cambiar la dirección, iba a ser en Parque Almagro”.

“Encuentro muy de poco hombre dejándome mal y como la colada”, finalizó.

PURANOTICIA