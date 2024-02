Daniela Castro y su nueva faceta como bailarina: “Siempre he querido estar en un video de Daddy Yankee”

La ex Master Chef Daniela Castro se ha convertido en la ganadora de dos concursos de baile al interior del reality “Tierra Brava” y eso la ha motivado a seguir un sueño, que ha tenido desde hace un tiempo, que es ser bailarina.

“Me encanta. Uno de mis sueños era ser bailarina. Si bien no bailo la raja, le pongo todo lo que puedo”, aseguró al medio Página 7, agregando que “Siempre quise estar en un programa de baile, así que lo di todo. Igual lo veo y siento que debí haberme soltado más... Me siento como la bailarina del programa y me encanta”.

Por otra parte, Castro aseguró que ha estado tomando clases de baile, “Es más ‘perreo’ lo que hago, pero desde chica era jefa de barra y estaba a cargo de las coreografías en el colegio para las alianzas”, recordó.

Por otra parte, hasta donde quiere llegar con esto, según la chica reality: “Siempre me ha encantado el baile, infinito, y siempre he querido estar en un video de Daddy Yankee bailando”, terminó.

PURANOTICIA