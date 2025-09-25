Daniela Castro regresa a la televisión como nueva participante de “Fiebre de baile”

La influencer y ganadora de la primera temporada de MasterChef Chile, Daniela Castro, fue confirmada como una de las nuevas participantes del programa "Fiebre de baile", a una década de su triunfo en el espacio culinario.

Actualmente, Castro destaca como figura digital con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram.

De esta menara Dani se suma al grupo de los participantes confirmados: Nicole "Luli" Moreno, Kike Acuña, María José Quiroz, Pastelito Jr., Cony Capelli, Faloon Larraguibel, Princesa Alba, Skarleth Labra, Raquel Castillo.

Recordemos que la primera temporada del programa chileno Fiebre de Baile se estrenó el 17 de junio del 2009 y se emitió hasta julio de 2010. Ahora, el espacio de danza volverá durante el mes de octubre.

PURANOTICIA