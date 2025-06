Daniela Castro no se guarda nada y se descarga contra Uriel Romero: "No junta ni tres palabras"

Daniela Castro se lanzó sin filtro contra Uriel Romero al recordar su affaire con el cantante urbano, a quien conoció en el reality «Tierra Brava» de Canal 13.

No obstante, al salir del programa su relación no prosperó y quedaron en malos términos.

Y la 'mala onda' quedó en evidencia en una entrevista en el podcast «Juzgamos y Nos Funamos», conducido por el tiktoker Danilo21.

“La gente tiene que pensar bien a quién le cree. ¿Le vamos a creer a un 'cantante' se supone y que está en Arsmate? O sea, analicemos las cosas, veamos a quién le vamos a creer”, lanzó la cocinera.

Bajo ese contexto, el influencer le preguntó a Castro si es que encontraba que la música de "El Futuro Fuera de Órbita" era mala, a lo que Daniela respondió sin filtro: “Sí… O sea, no sé si mala, hay para todo tipo, pero yo creo que a él le falta perseverancia”.

“Yo escuché muchas canciones que él tenía y no las lanzaba, es como medio flojito encuentro. Yo traté de chicotearle los caracoles”, comentó.

La rubia también expuso algunos de los problemas que se generaron por culpa del cantante, señalando que Uriel era un “celópata”.

Finalmente, sostuvo que "no me puedo proyectar con alguien que no junta ni tres palabras, era obvio, yo sabía que eso no tenía futuro".

