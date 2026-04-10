Daniela Castro explota contra el jurado de Fiebre de Baile: acusa incoherencia en las notas

Daniela Castro encendió la polémica tras lanzar duras críticas contra el jurado de Fiebre de Baile, dejando en evidencia su molestia.

Y es que, aunque su presentación en el aquadance fue ampliamente celebrada por el panel, la ex MasterChef no logró quedarse con el primer lugar de la noche, algo que no le cayó nada bien.

Lejos de guardarse la frustración, Castro tomó sus redes sociales para desahogarse sin filtro, apuntando directamente a lo que, según ella, no cuadra en el programa.

“Estoy media frustrada porque, me pasa que, las devoluciones hoy estuvieron muy bonitas, como los Power que dijeron que tuve un ‘fish moment’, que hice ese mortal que nadie había hecho, la maestra se emocionó, Vasco también, dijo que logré conectar heavy“, aseguró Castro.

Pero no se quedó ahí. La influencer fue más allá y cuestionó abiertamente la lógica de las evaluaciones: “Pero me pasa que las notas no coinciden con lo que me dicen, entonces me dicen una cosa y, después, las notas son otras, y en el programa las notas son importantes”, agregó la participante del estelar de Chilevisión.

La molestia siguió escalando, dejando entrever que ni siquiera tiene claridad sobre qué más podría hacer para convencer al jurado. “No sé qué más hacer ni mejorar, porque me dijeron puras cosas buenas”, sentenció.

Cabe recordar que el panel encargado de evaluar a los participantes está compuesto por Vasco Moulian, Francisca García-Huidobro, Edymar Acevedo y los hermanos Raúl y Gabriel Peralta, quienes ahora quedan en el centro de la controversia tras las declaraciones de Castro.

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