Daniela Castro en riesgo en Fiebre de Baile: preocupante lesión podría dejarla fuera del programa

La cosa se puso tensa en Fiebre de Baile. Durante el fin de semana, Daniela Castro encendió las alarmas entre los fanáticos del programa al revelar un problema que podría dejarla fuera de la gala de este lunes, justo cuando los participantes deben enfrentarse a una de las pruebas más exigentes del estelar: una coreografía de pole dance.

La ganadora de la primera temporada de MasterChef Chile confesó en redes que una lesión la dejó en una situación complicada y con su participación en duda. Nada menor: un fuerte esguince en su pie derecho, diagnóstico que obviamente preocupó a sus seguidores, que la vieron mostrar imágenes del tratamiento que está recibiendo.

En medio de vendajes, hielo y preocupación, Daniela intentó transmitir calma, escribiendo en sus historias: “Reporte. Guapirulis, me estoy cuidando full mi esguince para poder bailar pole dance”. Aun así, la incertidumbre se mantiene.

La también escritora aseguró que está haciendo todo lo humanamente posible para llegar al show de esta noche y lo dejó claro con una postal donde aparece ensayando en el caño: “Domingo de ensayo para ver cómo funciona mi pie, después feria y a votar”, relató.

Ahora, solo queda esperar para ver si Daniela Castro logra superar la lesión a tiempo y presentarse con el número de alto impacto que —según prometen desde el equipo— podría sorprender incluso al jurado más exigente del programa.

