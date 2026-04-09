Daniela Castro admite que se enamoró de su bailarín de Fiebre de Baile: "Me protege, me cuida, me hace confiar en mí..."

La vuelta de Daniela Castro a la pista en la segunda temporada de Fiebre de Baile no ha pasado precisamente desapercibida. Y no solo porque la exganadora de MasterChef regresó tras abandonar abruptamente el programa en su primera edición por problemas de salud, sino porque esta vez llegó con una historia que tiene a todos hablando.

Más allá del desafío físico y emocional de reencontrarse con la danza, Daniela parece haber encontrado algo más en el camino: una conexión que traspasa el escenario junto a su bailarín, Diego. La química entre ambos no solo se nota, se comenta, y ya desató toda clase de teorías entre sus seguidores, que no han dudado en preguntarse si lo suyo es solo profesional o hay algo más.

Fue en Instagram donde la propia Daniela decidió echar más leña al fuego. Sin rodeos, le lanzaron la pregunta que muchos tenían en mente: "¿Te enamoraste de tu bailarín?"

Y lejos de esquivar el tema, Castro respondió con un mensaje que dejó a todos boquiabiertos:

"Diego es mi partner, me protege, me cuida, me hace confiar en mí, me exige desde el amor, me permite brillar, me da mi lugar de reina con el siempre a mi lado, como un rey. Preocupado de revolver todo para que sea mi momento. Cuando bailo con el me siento protegida, lo siento pendiente de mi, se que no me va a soltar nunca ¿Así se debería sentir una en pareja o no? ¿Si eso es enamorarse? si, me enamoré. Y lo admiro", cerró Daniela.

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