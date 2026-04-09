Daniela Castro admite que se enamoró de su bailarín de Fiebre de Baile: "Me protege, me cuida, me hace confiar en mí..."

La participante de Fiebre de Baile sorprendió al confesar sin rodeos sus sentimientos por Diego, su partner en la pista, encendiendo rumores de un romance que podría haber traspasado lo profesional.
La vuelta de Daniela Castro a la pista en la segunda temporada de Fiebre de Baile no ha pasado precisamente desapercibida. Y no solo porque la exganadora de MasterChef regresó tras abandonar abruptamente el programa en su primera edición por problemas de salud, sino porque esta vez llegó con una historia que tiene a todos hablando.
Más allá del desafío físico y emocional de reencontrarse con la danza, Daniela parece haber encontrado algo más en el camino: una conexión que traspasa el escenario junto a su bailarín, Diego. La química entre ambos no solo se nota, se comenta, y ya desató toda clase de teorías entre sus seguidores, que no han dudado en preguntarse si lo suyo es solo profesional o hay algo más.
Fue en Instagram donde la propia Daniela decidió echar más leña al fuego. Sin rodeos, le lanzaron la pregunta que muchos tenían en mente: "¿Te enamoraste de tu bailarín?"
Y lejos de esquivar el tema, Castro respondió con un mensaje que dejó a todos boquiabiertos:
"Diego es mi partner, me protege, me cuida, me hace confiar en mí, me exige desde el amor, me permite brillar, me da mi lugar de reina con el siempre a mi lado, como un rey. Preocupado de revolver todo para que sea mi momento. Cuando bailo con el me siento protegida, lo siento pendiente de mi, se que no me va a soltar nunca ¿Así se debería sentir una en pareja o no? ¿Si eso es enamorarse? si, me enamoré. Y lo admiro", cerró Daniela.
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