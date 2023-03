Daniela Aránguiz ya no será parte de «Aquí se baila» tras sufrir grave lesión durante ensayo

Daniela Aránguiz reveló que sufrió un accidente durante un ensayo de «Aquí se baila», por lo que renunciaría al programa de Canal 13.

Esto ocurrió mientras se preparaban junto Darwin Ruz, para la grabación del estelar.

“Teníamos las dos coreografías listas, súper bonitas”, dijo Aránguiz en «Zona de Estrellas».

La ex «Mekano» se fracturó una costilla. "Me tomó de la costilla (Ruz), pero todo esto sin querer, porque yo no tengo técnica, y al no ser bailarina, me fracturé una costilla", explicó.

“Creo que me sobreexigí y di más de lo que podía”, dijo Daniela, agregando que luego de este hecho siguió ensayando y que horas después comenzó a sentir dolor.

“Me costaba reírme y respirar”, dijo, para luego indicar que le dieron 15 días de reposo, por lo que se ausentará de las grabaciones del programa.

Debido a su licencia y el desfase del estelar, Aránguiz confesó que “voy a tener que renunciar al baile”.

“Estaba súper entusiasmada, era algo que me encantaba… y me pasa esto, lamentablemente. Y claro que voy a optar por mi salud. No voy a bailar si tengo una costilla fracturada”, expresó.

