Daniela Aránguiz y su relación con Jorge Valdivia: "Que compartamos la misma cama no significaría que volvimos"

En el programa Sígueme de TV+, la ex chica reality, Daniela Aránguiz, hizo una confesión respecto a su cercanía con su ex pareja, Jorge Valdivia, que terminó generando más dudas que certezas respecto a su actual vínculo con el ex futoblista.

Daniela, se refirió a las imágenes que se han difundido en las redes sociales, donde se ve a El Mago y Aránguiz en distintos restoranes.

"Yo a Jorge lo estoy apoyando emocionalmente. Él pasó un estado de shock emocional muy grave con lo que le pasó. No es fácil estar privado de libertad. Yo ahora estoy apoyándolo para que él esté tranquilo psicológicamente, para que él esté apoyado por sus hijos", expresó Dani.

"No les extrañe si nos ven almorzando, porque estamos haciendo documentos que tienen que ver con nuestra sociedad. O ir a cenar con nuestros hijos o ir a comerse un completo con nuestros niños... eso no significa que volvimos", añadió.

"Que Jorge esté en mi casa y tomemos desayuno todos los días juntos, no significa que volvimos. Que Jorge esté tomando sol conmigo, no significa que volvimos. Que Jorge duerma siesta conmigo no significa que volvimos. Que compartamos, quizás, la misma cama, no significaría que volvimos", finalizó.

