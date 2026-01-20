Daniela Aránguiz y Cuco Cerda sellan un particular trato que enciende rumores

Daniela Aránguiz y Cuco Cerda fueron parte de una elegante celebración familiar este fin de semana en Viña del Mar. La instancia no pasó desapercibida para la opinóloga, quien compartió diversos registros del evento en sus historias de Instagram, dando cuenta del ambiente festivo y de su cercanía con la familia de su pareja.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención ocurrió durante la cena. En un nuevo registro, Daniela dejó en evidencia una conversación privada que sostuvo con Cuco Cerda y que rápidamente encendió los rumores de matrimonio. Según relató, ambos habrían hecho un singular trato: si ella lograba atrapar el ramo de la novia o él se quedaba con la liga, darían el gran paso juntos.

“Yo tengo que dejar esto súper grabado, porque el José me dijo que si yo agarraba el ramo o él la liga…”, comenzó diciendo Aránguiz, antes de que Cuco Cerda completara la frase con seguridad: “Nos casamos… trato, la mano”.

La reacción de Daniela fue de incredulidad. “¿Estás seguro de lo que estás diciendo?”, preguntó, a lo que él respondió sin dudar: “Estoy seguro”. Incluso insistió: “Si tú agarras el ramo y si yo la liga, nos casamos”, reafirmando su postura mientras ella continuaba sorprendida por la propuesta.

PURANOTICIA