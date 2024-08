Daniela Aránguiz y Adriana Barrientos protagonizan nuevo cruce con feas descalificaciones

Una serie de indirectas, con fuertes ofensas y descalificaciones de por medio, se han lanzado últimamente las ex compañeras de trabajo en «Zona de Estrellas», Daniela Aránguiz y Adriana Barrientos.

Durante este fin de semana se vivió un nuevo capítulo de esta teleserie, pues la «Leona» utilizó su cuenta en Instagram señalando: "Qué vienes a hablar de mí, que si no es por el Mago todavía te comen los piojos".

Aránguiz le respondió con fuertes epítetos, los que luego borró, quizás en señal de arrepentimiento: "Pobre, yo creo que en ese momento estaba drogada (medicada). Adri, mi amor, solo amor para ti. Y sí, lo más seguro, pero prefiero ser piojenta como me dices, porque eso es común en los niños, antes de meterme cosas por el culo (sic) para poder pagar mis carteras y figurar. Saludos".

La ex chica Mekano explicó posteriormente que borró el fuerte mensaje porque no tenía ganas de seguir hablando de su ex compañera de labores.

No obstante, Barrientos volvió a la carga señalando que "te faltó que tus niños te vieron acostada con Luis Mateucci en la cama en el reality, saludos pensión Soto”.

Estos dichos generaron indignación de muchos cibernautas, quienes criticaron que incluyera en sus dichos a los hijos de Aránguiz, todos menores de edad.

