Daniela Aránguiz tras rumores de reconciliación con Jorge Valdivia: "A mí me gusta otra persona"

El miércoles, se divulgaron a través de las redes sociales fotografías de Jorge Valdivia compartiendo con su expareja, Daniela Aránguiz, y uno de sus hijos. Tras esta situación, nacieron especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos.

Daniela Aránguiz, en el programa "Sígueme" de TV+, desmintió inmediatamente el rumor de haber regresado con el ex futbolista.

"Se van a tener que acostumbrar a verme con Jorge Valdivia porque seré la madre de sus hijos hasta que me muera", expresó.

"Me van a ver en graduaciones, cumpleaños y todas las actividades propias de una familia, porque voy a ser la madre de sus hijos, pero eso no significa que voy a volver con Jorge. Hace 2 años estoy separada y no voy a volver con él", complementó.

Además, la exchica Mekano sorprendió al revelar que tiene un nuevo "amor": "A mí me gusta otra persona", confesó.

"No tengo una relación. Soy soltera, pero mis gustos están con otra persona, no es alguien de la televisión y lo respeto. Si Jorge quiere hacer su vida, tiene el derecho de hacerlo", añadió.

PURANOTICIA