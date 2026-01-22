Daniela Aránguiz rompe el silencio y contraataca tras dichos de Sergio Rojas

Daniela Aránguiz volvió a encender la polémica con Sergio Rojas tras los dichos del animador sobre José “Cuco” Cerda, actual pareja de la ex Mekano. Esta vez, la panelista decidió responder con dureza y apuntar directamente al pasado del conductor de Qué te lo digo.

El conflicto se intensificó luego de que Rojas lanzara una advertencia pública contra Aránguiz, señalando que revelaría antecedentes de su vida privada si ella continuaba refiriéndose a él. Frente a esto, Daniela reaccionó en el programa Sígueme (TV+), donde cuestionó el actuar del animador.

“Encuentro dos cosas muy feas de Sergio Rojas. Primero, ¿por qué amenaza si no le gusta y critica las amenazas de otras personas? Y segundo, es muy heavy ver que alguien amenace con algo que él mismo hizo”, sostuvo.

En ese contexto, Aránguiz recordó un episodio del pasado de Rojas, asegurando que él también habría sido parte de una relación con una persona casada, situación que —según relató— terminó mal y lo afectó profundamente. “Encuentro muy heavy amenazar con algo que tú también hiciste”, sentenció la panelista, cerrando ese punto.

Daniela Aránguiz defendió a su pareja y restó importancia a los cuestionamientos sobre su vida sentimental antes de formalizar la relación. “Como polola, a mí no me interesa con quién haya estado José antes de conocerme. Mientras no había exclusividad, cada uno puede estar conociendo a varias personas”, afirmó, cuestionando que se intente instalar una doble lectura sobre su relación.

