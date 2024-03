Daniela Aránguiz reveló que tuvo un cáncer, antes de entrar a “Tierra Brava”: “Me lo saqué a tiempo”

Durante el último capítulo de “Tierra Brava”, la ex “Mekano” Daniela Aránguiz, realizó una sorpresiva confesión, cuando habló sobre su ex esposo Jorge “Mago” Valdivia y todo lo que le había pasado.

“No hablo con él hace un año. Me hizo mucho sufrir, me dio hasta cáncer, yo pienso que eso fue por estar estresada”, explicó mientras conversaba con Pamela Díaz y la Botota.

Debido a esto, el medio Página 7 se contactó con ella, y no solo confirmó que fue diagnosticada con esa enfermedad, además entregó detalles de lo sucedido.

“Era un melanoma. Me lo encontró mi dermatólogo y me pidió una biopsia, pero yo le pedí que me lo sacaran altiro, y lo hizo”, aseguró.

“Por suerte, no pasó a ser nada más grave porque me lo saqué a tiempo, antes de entrar al reality”, agregó.

Según el sitio web del instituto nacional de Estados Unidos del cáncer, el melanoma es una forma de cáncer que empieza en los melanocitos (células que producen el pigmento melanina). Puede surgir como un lunar (melanoma cutáneo o de piel), o en otros tejidos pigmentados como los del ojo o el intestino.

PURANOTICIA