Daniela Aránguiz revela polémica pelea que tuvo con Cuco Cerda en Año Nuevo: “De repente me viene la locura”

Durante los últimos días, Daniela Aránguiz y Cuco Cerda quedaron en el ojo del huracán luego de que ambos compartieran Año Nuevo por separado en Instagram, encendiendo todas las alertas de un supuesto quiebre amoroso. Para muchos, la ausencia del otro en sus historias no fue casualidad y al parecer, no estaban tan perdidos.

Los seguidores de ambos dieron en el clavo, porque en el último capítulo del programa “Noche de Suerte”, la propia Aránguiz terminó reconociendo que sí hubo una pequeña tormenta en su relación.

"Hubo un titular de una supuesta pelea o quiebre entre ustedes", lanzó sin filtro el animador del espacio, poniendo a Daniela contra las cuerdas.

Lejos de esquivar el tema, la ex Mekano respondió con total honestidad: "Que habíamos terminado dijeron. Es que yo soy una mujer complicada y soy enojona. De repente me viene la locura, lo bloqueo, lo desbloqueo y así", confesó, dejando claro que el drama sí existió.

Pero eso no fue todo. Cuco Cerda, presente en el panel, dejó entrever que esta crisis no fue una discusión cualquiera, sino algo fuera de lo habitual en la pareja.

"No me habías bloqueado nunca antes", soltó, evidenciando que la pelea marcó un antes y un después.

Daniela intentó bajarle el perfil al conflicto: "Pero fue una tontera", aseguró.

Aun así, Cuco quiso ir más allá y entregó su versión de los hechos, intentando explicar qué habría detonado la tensión entre ambos, apuntando directamente a la carga emocional de las fiestas.

"Yo creo que van a compartir esto. Son fechas importantes (Año Nuevo), en las que uno ve a la familia, tiene recuerdos y de repente uno anda más sensible, más saltón, las emociones son distintas, se ponen más intensas y pasan diferencias de opiniones como las tienen todas las parejas", cerró.

