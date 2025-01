Daniela Aránguiz revela el estado de ánimo de Jorge Valdivia: "No está pasándolo bien"

La mañana del pasado 31 de diciembre, Daniela Aránguiz visitó a su expareja Jorge Valdivia a la cárcel de Rancagua.

Aránguiz se sinceró sobre esta visita en el programa de farándula, "Sígueme" de TV+, donde reflexionó sobre la compleja situación que atraviesa el exfutbolista.

"Son fechas súper importantes. Siento que es mi deber como familia", expresó Daniela, tras ir a visitar a Valdivia en fechas especiales, como Año Nuevo.

Además, la exchica Mekano reafirmó su apoyo incondicional a Valdivia: "Ojalá que no tenga que seguir yendo. Espero que no tenga que seguir ahí. Pero Jorge es el padre de mis hijos y va a ser mi familia hasta que me muera, así voy a estar ahí apoyándolo. Quizás sea algo súper significativo que, para una fecha tan importante, lo mínimo que puedes hacer es llevarle ponte tú una cena. Y que él comparta con gente que lo quiere de verdad, porque yo siempre lo he dicho, que yo a Jorge lo quiero y lo voy a querer toda mi vida".

"Yo siempre voy a tener los brazos abiertos para darle mi apoyo y cuidarlo toda mi vida. Y eso es así. Y yo creo que también es al revés", agregó.

En relación al ánimo de Valdivia, Aránguiz aseguró que: "No lo veo bien obviamente. Yo creo que nadie puede estar bien en esa situación así de difícil. No está pasándolo bien. No es que se haya acostumbrado a estar ahí. Yo creo que es un lugar al que nadie se acostumbra, jamás. Y por eso es que lo voy a apoyar hasta que esto se resuelva".

PURANOTICIA